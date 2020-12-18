Минэкономики предлагает обсудить законопроект о разрешении неплатежеспособности

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О разрешении неплатежеспособности" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Законопроект разработан для стимулирования к добровольному и своевременному объявлению субъектами хозяйствования своей несостоятельности.

Так, в проекте пересмотрен действующий подход о полном судебном сопровождении рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве). Экономический суд не будет непосредственно участвовать в исполнении принятого им же решения, принимать отдельные постановления, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности должника или связанные с распоряжением его имуществом (что фактически является исполнением решения).

За судом сохраняется функция разрешения спорных вопросов, возникающих между управляющим и кредиторами на стадии санации либо ликвидационного производства. Функция координации деятельности по финансовому оздоровлению предприятий и организации по проекту переходит к правительству.

Несостоятельным будет тот должник, который, осознавая тяжесть финансового положения, первым инициировал свою санацию, не дожидаясь обращения кредиторов в суд. Санация не будет применяться к должникам, у которых отсутствуют экономические и финансовые предпосылки оздоровления.

Проектом вводится специальный порядок проведения процедур санации и ликвидации в госсекторе и моногородах.

В проекте закрепляется выработанный практикой оптимальный максимальный срок санации предприятий 36 месяцев с возможным продлением на 24 месяцев судом для восстановления платежеспособности или расчета с кредиторами.

После принятия законопроекта прогнозируется сокращение среднего срока процедур несостоятельности с 1,6 до 1,2 года (на 25%) и увеличение удовлетворения требований кредиторов на 30%, что позволит улучшить для Беларуси показатель "Разрешение неплатежеспособности" в рейтинге "Ведение бизнеса" на 20-25 позиций.

Кроме того, ожидается существенное уменьшение нагрузки на судебную систему и повышение конкуренции на рынке антикризисного управления из-за снижения общего количества дел о несостоятельности и банкротстве в 2 раза.

Организатор общественного обсуждения - Министерство экономики. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме по 28 декабря.-0-