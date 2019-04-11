Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики представило тестовую версию электронного реестра административных процедур и организовало секцию о цифровизации промышленности на "ТИБО-2019", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минэкономики.
На своем стенде на выставке Минэкономики представило находящийся в опытной эксплуатации электронный реестр административных процедур для бизнеса, а также обновленную и усовершенствованную версию Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
Кроме того, Министерство экономики и ассоциация "Робототехника и искусственный интеллект" организовали секцию "Пути цифровой трансформации промышленности". Минэкономики презентовало свое видение стратегии и алгоритма цифровизации промышленного сектора Беларуси, а также выступило с инициативой создания организационно-технологической платформы "Смарт-индустрия Беларуси", в состав которой предложило войти наиболее заинтересованным и продвинутым организациям реального сектора, субъектам инновационной инфраструктуры, учреждениям образования и науки.-0-
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