Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики представило тестовую версию электронного реестра административных процедур и организовало секцию о цифровизации промышленности на "ТИБО-2019", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минэкономики.

На своем стенде на выставке Минэкономики представило находящийся в опытной эксплуатации электронный реестр административных процедур для бизнеса, а также обновленную и усовершенствованную версию Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Кроме того, Министерство экономики и ассоциация "Робототехника и искусственный интеллект" организовали секцию "Пути цифровой трансформации промышленности". Минэкономики презентовало свое видение стратегии и алгоритма цифровизации промышленного сектора Беларуси, а также выступило с инициативой создания организационно-технологической платформы "Смарт-индустрия Беларуси", в состав которой предложило войти наиболее заинтересованным и продвинутым организациям реального сектора, субъектам инновационной инфраструктуры, учреждениям образования и науки.-0-