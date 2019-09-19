Минэкономики презентовало организационно-технологическую платформу "Смарт-индустрия Беларуси"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Дмитрий Крупский презентовал организационно-технологическую платформу "Смарт-индустрия Беларуси" на конференции во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Крупского, алгоритм цифровой трансформации промышленного сектора включает формирование организационно-технологической платформы "Смарт-индустрия Беларуси" из числа организаций реального сектора, научно-образовательного сектора, бизнес-ассоциаций и союзов. "Цель сегодняшнего мероприятия - выявить тех заинтересованных, которые готовы работать в этом направлении, имеют должные компетенции и обладают определенным организационным потенциалом. Идея консолидации заинтересованных в развитии смарт-индустрии реализуется в разных странах мира: Германии, США, Республике Корея, странах ЕС. Структура платформы именно в белорусском варианте нам видится из трех блоков: производственного, инфраструктурного и научно-инновационного", - сказал он.

Предполагается, что производственный компонент будет включать машиностроительные, нефтехимические и фармацевтические предприятия, инфраструктурный - бизнес-ассоциации (союзы) и общественные объединения, научно-технологические парки и бизнес-инкубаторы, инновационно-промышленные кластеры, а также экспертов. В состав научно-инновационного компонента войдут приборостроительные и робототехнические предприятия, субъекты стандартизации, стартап-движение, академическая и вузовская наука, IT-индустрия. Определены и принципы деятельности платформы "Смарт-индустрия Беларуси": добровольность участия, самоорганизация и кооперация, сетевое взаимодействие, координация совместной деятельности, обязательность исполнения согласованных решений.

"Система организации деятельности платформы нам видится так. На вершине - координационный совет, в который входят представители госорганов и руководители тематических комитетов. Организационным инструментом будет секретариат платформы, функции которого предполагается возложить на Министерство экономики. В составе платформы будет семь тематических комитетов, которые структурированы по различным направлениям деятельности. Состав участников предполагает три статуса: председатель, секретарь или член тематического комитета. Одна организация либо один эксперт могут быть в разных комитетах, но не в одинаковых ролях", - отметил Дмитрий Крупский.

Тематические комитеты предполагается создать по следующим направлениям: по формированию нормативно-правовой базы, системы госрегулирования и господдержки смарт-индустрии; по формированию ключевых компетенций и инфраструктуре развития смарт-индустрии; по поддержке стартап-движения, развитию государственно-частного партнерства, венчурной и инвестиционной деятельности; по проектной деятельности, взаимодействию с бизнес-сообществом и поддержке системной интеграции участников платформы. Отдельные комитеты будут посвящены поддержке трансфера и коммерциализации технологий, международному сотрудничеству и стратегическому маркетингу; взаимодействию со СМИ, профессиональной этике и стратегическому брендингу смарт-индустрии; организационному проектированию, инновационной политике и стратегическому развитию смарт-индустрии.

Результатом деятельности платформы должны стать проекты нормативно-правовых актов и технологических стандартов, совместные пилотные проекты участников, мероприятия с привлечением внешних финансовых ресурсов, а также инфраструктура поддержки развития смарт-индустрии (центры компетенций, демонстрационные смарт-фабрики). "Если удастся объединить усилия госорганов, науки, образования и производственного сектора, то процессы выработки решений пойдут быстрее. Предполагается, что от 50 до 70 участников платформы смогут - по крайней мере на первом этапе - обеспечить реализацию проекта. На данный момент нашими стараниями определено примерно 25 потенциальных участников из числа организаций (причем львиная доля - это ассоциации и общественные объединения) и около 30 экспертов, которые обладают актуальными знаниями. Завтра планируем провести совещание с ключевыми потенциальными участниками платформы", - рассказал представитель Минэкономики.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проходит в Минске 17-20 сентября. Это один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий - "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех". Во время мероприятия также прошли белорусско-японский и белорусско-словацкий экономические форумы, индийско-белорусский деловой и технологический форум. Программа включает международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли, биржу субконтрактов в промышленности, ярмарку инновационных разработок, кооперационную биржу "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества", семинары и презентации.-0-