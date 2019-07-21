Минэкономики: прогноз по росту ВВП в 4% в 2019 году не меняется

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогноз по росту ВВП в 4% по итогам 2019 года не меняется, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1" , информирует БЕЛТА.

"Мы пока остаемся в этих рамках, - сказал Дмитрий Крутой в ответ на вопрос, планируется ли корректировать прогноз по росту ВВП в 2019 году. - По первому полугодию прогнозировался рост на 1,8%, по факту получилось 0,9% в тех сложных внешних условиях, в которых мы оказались, особенно в последние месяцы. Качественные параметры роста нашей экономики перевыполнены. Это и инфляция ниже установленных заданий, и объем прямых иностранных инвестиций - мы уже практически $1 млрд имеем по итогам пяти месяцев, и выполнение задания в $1,6 млрд по году просматривается. Но количественные параметры - ВВП и экспорт - не достигли своих значений. Безусловно, на то есть и субьективные, и объективные причины. Если говорить в отраслевом разрезе, лидером в первом полугодии были, безусловно, строительный сектор. Розничный товарооборот вырос на 5,5%".

Министр отметил, что отрасли ищут резервы для роста во втором полугодии. "В последний месяц на 1,5 пункта добавило сельское хозяйство, у нас хорошие виды на урожай, если не будет каких-то погодных катаклизмов. Это станет базой для животнодства, и мы сможем подтянуться и по молоку, и по мясу. По нашему мнению, эта отрасль может вернуться к тем прогнозным показателям, которые ранее планировались", - добавил он.

Кроме того, особое внимание уделяется организациям с низким уровнем оплаты труда. "Таких предприятий, где зарплата менее Br400, у нас было 207 по стране. Это вроде бы немного в общей массе субъектов хозяйствования, которых более 140 тыс. с учетом всех форм собственности и видов деятельности. Но, тем не менее, правительство считает, что это довольно серьезное количество, поэтому была задача персонально разобраться с каждым, посмотреть. Такая работа была проделана. По итогам пяти месяцев осталось 87 таких организаций. Оперативный мониторинг показывает, что по полугодию их останется не больше 10. 85% этих компаний находится в коммунальной форме собственности, то есть это прямая зона ответственности председателей райисполкомов", - проинформировал Дмитрий Крутой.-0-