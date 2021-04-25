Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в I полугодии

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. Об этом сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,9%. Отрадно, что самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли (нефтепереработка и калийные удобрения), но и производство машин, оборудования, вычислительной техники. Конечно, не все отрасли сработали так хорошо. Есть трудности в строительстве в связи с холодной зимой, однако темпы ввода жилья выше, чем в прошлом году. Уже введена почти треть жилья с господдержкой, запланированного на год. Сельское хозяйство еще не набрало нужные темпы роста. Пока проседают услуги", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Он также рассказал о прогнозах министерства на апрель-июнь. "На второй квартал мы смотрим оптимистично. Во-первых, выравниваются условия ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом, мы рассчитываем, что услуги будут вносить положительный вклад в рост ВВП. Кроме того, заработают наши инструменты поддержки: с мая вступает в силу указ по экспорту. Наша оценка полугодия на данный момент - рост ВВП на 1,8%", - заявил замминистра.-0-