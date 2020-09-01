Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков прокомментировал корреспонденту БЕЛТА сообщение информагентств о согласованном странами Балтии решении прекратить покупку электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце.

"Если говорить об экономической стороне вопроса, то станция в первую очередь создавалась с целью снижения зависимости от поставок газа. И для этого планируется постепенно выводить из эксплуатации газовые генерирующие мощности, которые морально и физически устаревают. Во-вторых, мы планируем рост уровня потребления электрической энергии за счет стимулирования развития электроиндустрии", - сказал Александр Червяков.

Оценивая экономические последствия решения стран-соседей в среднесрочной перспективе, министр отметил, что оно, несомненно, станет дополнительным фактором для Беларуси, чтобы ускорить создание производств, ориентированных на потребление избыточной электроэнергии.-0-