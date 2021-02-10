Минэкономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь прокомментировал указ №39 от 4 февраля 2021 года, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня правительство работает над мерами стимулирования и поддержки экспорта. Недавно глава государства внес изменения в указ №534 - основной указ по поддержке нашего реального сектора экономики и тех предприятий, которые работают на экспорт. Мы долго изучали потребности наших предприятий, смотрели, что нужно поменять, улучшить. И мы убеждены, что принятые решения актуальны и востребованы", - сказал Юрий Чеботарь.

В частности, право выдачи экспортных кредитов с поддержкой государства будет предоставлено нескольким банкам. Ранее такие полномочия имел только Банк развития. Благодаря этому увеличатся возможности финансирования экспортных сделок. Предприятиям также будет предоставлена возможность страховать экспортные риски не только в "Белэксимгаранте", но и в других страховых компаниях.

Кроме того, для малого бизнеса снят предельный уровень, при котором можно обращаться к экспортному кредитованию. "Раньше это было $200 тыс., теперь такое пороговое значение снято", - отметил первый замминистра.

Внедрена также возможность кредитования резидентов. "До внесения изменений можно было кредитовать только нерезидентов под закупку нашей продукции. Теперь резидент может кредитоваться под будущее производство товаров. Банк будет обеспечивать соответствующий контроль, что эти товары потом будут экспортироваться. Это так называемая практика предэкспортного кредитования. Мы надеемся, это будет востребовано нашим бизнесом", - рассказал Юрий Чеботарь.

По его словам, указ может применяться по отношению ко всем рынкам, где есть возможности страхования и продвижения продукции, каких-либо ограничений нет. "Мы, конечно, будем стимулировать субъекты хозяйствования, чтобы они экспортировали товары и в государства дальней дуги, в частности в страны Европейского союза. Это позволит продвигаться к нашей цели - диверсификации рынков сбыта", - подчеркнул первый замминистра.

"Более подробную информацию мы разместим на нашем сайте, а также будем рекомендовать всем регионам поработать с малым бизнесом и довести эти сведения непосредственно до его представителей", - добавил он.-0-