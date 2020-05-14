Минэкономики прорабатывает возможность организации для предпринимателей семинаров по перепрофилированию

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики прорабатывает возможность организации для предпринимателей семинаров и тренингов по тематикам, связанным с перепрофилированием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Правительство предпринимает поэтапные действия, чтобы смягчить негативные факторы для приостановивших деятельность предпринимателей, устранить административные ограничения при переходе предприятий из одной сферы деятельности в другую и решить вопросы выстраивания новых кооперационных цепочек", - отметил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич. Минэкономики также прорабатывает вопрос об организации для предпринимателей за счет международной технической помощи семинаров и тренингов по тематикам, связанным с перепрофилированием, получением знаний и умений в области бизнес-планирования и маркетинга.

По словам замминистра, будущее многих бизнесов связано со способностью оперативно и эффективно перестроить свои бизнес-процессы, возможно, перепрофилироваться. "Со своей стороны, Минэкономики готово поддерживать те перспективные бизнес-идеи, которые в будущем станут драйвером роста других отраслей экономики", - отметил Дмитрий Матусевич.

Сегодня в Министерстве экономики состоялась встреча замминистра с представителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов). Основной темой мероприятия стало обсуждение практики применения мер указа №143 "О поддержке экономики" на местах и предложений бизнес-союзов для подготовки комплекса мер второго и третьего уровня по обеспечению стабильной работы экономики.-0-