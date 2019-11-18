Минэкономики проверит работу бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики планирует проверить работу бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства. Об этом заявил сегодня журналистам министр Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что декрет "О поддержке предпринимательства", который был принят в Беларуси в 2017 году, предложил очень хорошие условия, послабления структурам, которые будут зарегистрированы либо в виде бизнес-инкубаторов, либо в виде центров поддержки предпринимательства. "Мы очень боялись и очень тщательно мониторим ситуацию, чтобы эти центры не стали профанацией, потому что в первый год у нас получился взрывной рост их количества. Посмотрели вглубь и оказалось, что многие под марку каких-то послаблений (налоговых или еще каких-то) совершенно не занимались работой с предпринимателями", - сказал министр. В этой связи в министерстве, по словам Дмитрия Крутого, планируют почистить рынок.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси уже стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и проект по развитию местных инициатив ПРООН.

Всемирная неделя предпринимательства продлится до 24 ноября.-0-