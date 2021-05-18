Минэкономики рассчитывает, что строительство и инвестиции покажут рост по итогам I полугодия

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики рассчитывает, что строительство и инвестиции продемонстрируют рост по итогам первого полугодия. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассматриваем итоги работы экономики за первый квартал, есть отдельные показатели и за 4 месяца. Обеспечен поступательный экономический рост. Промышленность работает не на склад, запасы у нас самые низкие за последнее время. Если смотреть по секторам экономики, половина отраслей работает в положительной зоне, по 30% хоть и есть небольшой минус, но мы видим, что тренд положительный и по итогам полугодия они выйдут в плюс", - сказал Юрий Чеботарь.

Юрий Чеботарь

По его словам, есть определенные вопросы с блоком строительства и инвестиций. "Динамика пока негативная, но мы ожидаем, что уже в мае ситуация начнет меняться, и мы выйдем на определенные показатели роста по полугодию. Именно в области строительства и инвестиций нам вместе с регуляторами сегодня нужно проработать дополнительные меры, чтобы поправить ситуацию. По этому направлению мы также работаем с регионами. Определены основные направления, где можно подрасти. В первую очередь это Государственная инвестиционная программа на 2021 год. Будем ставить задачу заказчикам в оставшееся до второго полугодия время нарастить темпы освоения. Кроме того, у нас на мониторинге находится 79 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более $30 млн", - отметил первый замминистра.

Юрий Чеботарь подчеркнул, что обеспечена сбалансированность экономики, определенная стабильность на валютном рынке. "Несмотря на то, что Национальный банк недавно повысил ставку рефинансирования, существенных подвижек в ставках кредитования в экономике не отмечено. На сегодня средняя ставка кредитования - около 11,9%", - проинформировал он.

"Также обеспечена социальная стабильность. Номинальная начисленная средняя заработная плата выросла на 14% до более чем Br1,3 тыс. Рост в реальном выражении - около 5%.Что самое важное, в бюджетном секторе зарплата составила более 80% от средней по стране. Не допущен рост безработицы, увеличилось количество занятых в экономике страны", - резюмировал первый замминистра.-0-