Минэкономики рассчитывает на показатель ВВП 99,2% к концу года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель ВВП по итогам года может достичь 99,2%. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщает БЕЛТА.

"Мы столкнулись с вызовами, на которые надо реагировать очень быстро. Придумывали весь год какие-то нестандартные решения, чтобы выходить из тех ситуаций, с которыми сталкивался ряд наших отраслей. Сегодня, наверное, можно сказать, что мы с этой задачей справились", - сказал Юрий Чеботарь.

По его словам, показатели многих отраслей выше, чем в прошлом году. "По нашим оценкам, это четверть отраслей, - уточнил он. - Где-то половина работает с темпами хуже к прошлому году. Но мы заметили такую тенденцию: с начала лета они все начали прибавлять. И в целом пик снижения валового внутреннего продукта (а это интегрированный показатель, который характеризует работу экономики) пришелся на лето - до 98%. Сейчас мы поступательно восстанавливаем".

Юрий Чеботарь назвал данные по ВВП за 11 месяцев этого года - 99,1%. "Мы думаем, что где-то по году до показателя 99,2% сможем дотянуть", - заключил первый замминистра.

Он обратил внимание, что индикатором в этом случае могут служить показатели внешней торговли. Решение не останавливать производства помогло стране сохранить свои конкурентные позиции на мировом рынке.

"Сальдо внешней торговли по сравнению с прошлым годом - существенное улучшение. Больше чем в два раза рост этого результирующего показателя", - привел аргумент Юрий Чеботарь.

Еще один важный показатель, по его мнению, - рост доходов населения на 8%, а также стабилизация ситуации на рынке труда (после роста безработицы и частичной занятости в мае и летом).-0-

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