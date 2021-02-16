Минэкономики рассказало о льготах на услуги электроснабжения и сжиженный газ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве экономики рассказали, какие льготы предусмотрены в Беларуси по оплате услуг электроснабжения и снабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) от индивидуальных баллонных установок для некоторых категорий граждан. Такая информация размещена в новой рубрике на сайте Минэкономики в ответ на обращения, поступившие в ведомство при подготовке VI Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

Порядок оплаты населением таких услуг регулируется положением, которое утверждено постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года №571. Плата за электроснабжение, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных установок вносится по установленным законодательством тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, в случае наличия у плательщика ЖКУ в собственности или во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений (долей) и отсутствия в них зарегистрированных по месту жительства граждан.

При этом для неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, лиц, имеющих право на льготы, инвалидов III группы предусмотрена возможность оплачивать услуги электро- и газоснабжения, снабжения СУГ от индивидуальных баллонных установок по субсидируемым тарифам. Это возможно при временной регистрации по месту пребывания в находящихся в их собственности одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов (наряду с основным местом жительства).

Что касается садовых домиков (дач), указанные лица тоже могут при временной регистрации оплачивать там по субсидируемым тарифам услуги газоснабжения и снабжения СУГ от индивидуальных баллонных установок.

Неработающим пенсионерам следует обратить внимание на один нюанс. Плата за услуги газоснабжения, снабжения СУГ от индивидуальных баллонных установок с них взимается в зависимости от годовых объемов потребления сжиженного газа в баллонах весом 21 кг (50 л). До 5 баллонов включительно на каждого гражданина, зарегистрированного по месту жительства (пребывания) в жилом помещении плательщика ЖКУ оплачивается по субсидируемым государством ценам, свыше 5 баллонов - по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Для такого порядка оплаты нужно письменное заявление и соответствующие документы, в том числе о регистрации по месту пребывания. Неработающим пенсионерам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, требуется также пенсионное удостоверение и трудовая книжка либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не работает. Инвалидам III группы - удостоверение инвалида, лицам, имеющим право на льготы, - подтверждающий документ.

В сельской местности на временный регистрационный учет (до 1 года) ставят сельские (поселковые) исполнительные комитеты. При этом указанной категории граждан не требуется сниматься с регистрационного учета по основному месту жительства.-0-