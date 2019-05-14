Минэкономики разъяснило порядок электронных торгов при процедурах банкротства

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики разъяснило порядок организации и проведения электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Постановление, которым утвержден данный порядок, было принято 1 апреля. Документ разработан в целях обеспечения открытости и равного доступа к участию в торгах по продаже имущества должников, предупреждения злоупотреблений со стороны антикризисного управляющего и других заинтересованных лиц, а также повышения доходов от продажи имущества должника.

Среди основных задач постановления в Минэкономики выделили ускорение проведения процедур банкротства; устранение риска возникновения коррупционных преступлений, связанных с реализацией имущества в процедурах банкротства; получение полных и достоверных данных о реализации лотов, а также предоставление возможности судам и кредиторам обеспечить полный удаленный контроль за прозрачностью торгов и их результатами.

Что касается самой инструкции о порядке электронных торгов, то в министерстве отмечают три наиболее существенных изменения: "Во-первых, вводится новый метод продажи имущества с понижением. В ходе электронных торгов начальная цена лота ежечасно, начиная со второго часа проведения электронных торгов, при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. Снижение цены прекращается первой сделанной ставкой участником электронных торгов".

Существенно конкретизируются сроки проведения электронных торгов (с 9.00 до 16.00 с возможностью продления в оговоренном случае). Повторные торги проводятся не позднее 45 дней со дня признания электронных торгов несостоявшимися или аннулирования результатов электронных торгов. "Аналогичный подход, который положительно себя зарекомендовал, на сегодняшний момент реализован в указе от 4 июля 2016 №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организации" при продаже имущества должников - сельскохозяйственных организаций в процедурах экономической несостоятельности", - констатируют в Минэкономики.

Еще одно из наиболее значимых изменений предусматривает, что для повышения открытости и прозрачности проведения процедуры электронных торгов вводится положение, согласно которому результаты электронных торгов размещаются в свободном доступе для посетителей сайта в течение не менее шести месяцев со дня завершения электронных торгов.

Постановлением установлено, что антикризисные управляющие уполномочивают юридические лица (операторов электронной торговой площадки) на проведение электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности на основании договора на оказание услуг по обеспечению проведения электронных торгов на электронной торговой площадке. При этом операторы электронной торговой площадки должны соответствовать следующим требованиям: обеспечивать функционирование электронной торговой площадки с размещением серверного оборудования, с помощью которого проводятся электронные торги, на территории Беларуси; не находиться на стадии ликвидации; не быть признанными судом, рассматривающим экономические дела, банкротом с ликвидацией.

Список юридических лиц, предлагающих услуги по проведению электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности, будет размещаться РУП "Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь" в интернете на сайте www.bankrot.gov.by.

Постановление вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования, то есть 13 ноября 2019 года.-0-