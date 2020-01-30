Минэкономики: роль БНПА в диалоге государства и бизнеса очень велика

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская научно-промышленная ассоциация играет важную связующую роль в диалоге бизнеса и государства. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич перед началом конференции, посвященной 30-летию со дня образования ассоциации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роль БНПА крайне велика. Во-первых, это диалог бизнеса и власти, - отметил замминистра. - Ассоциация реально влияет на формирование экспертного мнения государственных органов и организаций. В частности, на площадке Министерства экономики проводятся регулярные встречи с членами БНПА по тем вопросам, которые выносятся как на классический наш общественно-консультационный совет, так и по тематическим направлениям".

Результатом такого сотрудничества, по словам Дмитрия Матусевича, стала в том числе стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси до 2030 года.

"Мы видим, что в других странах именно такие ассоциации, как БНПА, выступают лоббистами тех или иных вопросов, но не в коммерческих целях, а в целях поиска разумного диалога, баланса. В этом БНПА - наш партнер", - сказал замминистра.

Опыт, который есть у ассоциации, по его словам, важен и для принятия управленческих решений на конкретных промышленных предприятиях.

В свою очередь председатель БНПА Александр Швец в беседе с журналистами отметил, что ассоциация планирует повышать эффективность диалога с госорганами. "Мы должны нарастить уровень экономической и юридической экспертизы. Отстаивая свои вопросы, мы должны быть юридически и экономически выверены, - сказал руководитель БНПА. - Наша экспертиза должна быть лучше, качественнее. Мы этим уже занимаемся". В целом Александр Швец отметил: "Мы будем более настойчивы в диалоге, при этом очень уважительны к нашим партнерам".

Белорусская научно-промышленная ассоциация основана 23 января 1990 года по инициативе руководителей ряда ведущих предприятий республики. Все 30 лет своей деятельности она принимала активное участие в формировании национального законодательства, инициировала сотни значимых проектов в области построения рыночных отношений, структурной перестройки экономики, развития промышленности, многие из которых были поддержаны руководством страны.

В настоящее время ассоциация объединяет около 650 членов - промышленников (руководителей и специалистов предприятий), предпринимателей и ученых - и работает в тесной взаимосвязи с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей. БНПА - активная сторона диалога на различных дискуссионных площадках, успешно реализующая как тактические, так и стратегические задачи по защите и продвижению интересов бизнес-сообщества в целом.-0-