Минэкономики скорректировало требования к подготовке госпрограмм

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики скорректировало требования к формированию государственных программ. Изменения в инструкцию о требованиях к структуре госпрограммы и содержанию отчетов о результатах ее реализации внесены постановлением Минэкономики №5 от 15 апреля 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Изменения разработаны с учетом практики применения инструкции. Они направлены на совершенствование подготовки госпрограмм и отчетов об их реализации.

В том числе улучшена структура инструкции, что облегчит восприятие элементов, уточнены требования к определению целевых показателей госпрограммы, устанавливается требование о включении в программу мероприятий в сфере информатизации.

Кроме того, уточняются условия формирования мероприятий с господдержкой. Установлен мораторий на включение в комплекс мероприятий тех, которые уже реализуются в других госпрограммах.

Формы, прилагаемые к госпрограмме и отчету о ее реализации, доработаны, чтобы исключить необоснованное дублирование информации, обеспечить сопоставимость показателей с индикаторами достижения Целей устойчивого развития до 2030 года, сформулированными в Повестке дня в области устойчивого развития.

Постановление не распространяется на уже действующие государственные программы и вносимые в них изменения.-0-