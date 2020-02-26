Минэкономики собирает предложения по новой госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики собирает предложения по госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство" на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Предложения по формированию госпрограммы и мероприятия для включения в комплекс мер по ее реализации (с пояснительной запиской, какие актуальные проблемы малого и среднего предпринимательства эти мероприятия позволят решить) можно представить в Министерство экономики до 1 апреля 2020 года. Они принимаются по электронной почте d-business@economy.gov.by с пометкой "Государственная программа МСП 2021-2025".

Важной частью в структуре госпрограммы станет комплекс мер по ее реализации. Он будет учитывать основные направления Стратегии развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного предпринимательства" до 2030 года.

В Минэкономики напомнили, что государственная программа является ключевым документом в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и направлена на создание благоприятных регуляторных условий для динамичного развития этого сектора.-0-