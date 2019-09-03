Минэкономики: сотрудничество с АБИИ открывает новые возможности по финансированию инфраструктуры

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) открывает новые возможности по финансированию инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики Беларуси по итогам встречи министра экономики Дмитрия Крутого с делегацией АБИИ во главе с президентом банка Цзинь Лицюнем.

Стороны обсудили перспективные инфраструктурные проекты, в том числе по развитию транспортного комплекса Беларуси, расширению инфраструктурных возможностей Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также другие приоритетные направления для возможного сотрудничества Беларуси с АБИИ.

Во время визита в Беларусь у президента банка планируется ряд встреч, посещение крупнейших банков, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Беларусь присоединилась к АБИИ в качестве нерегионального члена в 2019 году. Управляющим от страны назначен министр экономики Дмитрий Крутой, заместителем управляющего - министр финансов Максим Ермолович.

Как отметили в Минэкономики, взаимодействие Беларуси с АБИИ будет дополнять и усиливать деятельность уже функционирующих в республике институтов развития: Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Евразийского банка развития.-0-