Минэкономики: удельный вес рентабельных госорганизаций к концу 2025 года должен вырасти до 85%

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удельный вес рентабельных госорганизаций к концу 2025 года должен вырасти до 85%, сообщили в Министерстве экономики в ответ на обращения, поступившие в ведомство при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. Такая информация размещена в новой рубрике на сайте Минэкономики, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в министерстве, в последние годы при реализации основных программных документов проводится "комплексная работа по повышению эффективности предприятий государственного сектора и сокращению расходов бюджета на их поддержку". В частности, эти меры были закреплены в программе деятельности правительства на 2018-2020 годы.

В результате доля расходов консолидированного бюджета на национальную экономику в общем объеме расходов в последние годы постепенно снижается. В 2020 году этот показатель ожидается на уровне 13% против 15,5% по итогам 2015 года.

В соответствии с ключевыми программными документами на новое пятилетие планируется и далее повышать качество управления госактивами. Как пояснили в Минэкономики, это будет происходить в том числе путем разработки комплексного законопроекта о госорганизациях и хозобществах с участием государства. Предусмотрена консолидация государственных активов путем создания госкорпораций, внедрение передовых мировых практик корпоративного управления в организациях госсектора, модернизация системы владельческого надзора. Чиновники хотят внедрить мотивационные механизмы для топ-менеджмента предприятий в виде опционных программ по проекту закона "Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ".

"Ожидается, что одним из результатов реализации запланированных на среднесрочную перспективу мер должен стать рост удельного веса рентабельных государственных организаций к концу 2025 года до 85%", - сообщили в Минэкономики.-0-