Минэкономики: в Беларуси созданы необходимые условия для социальных инвестиций

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы необходимые условия для импакт-инвестирования. И вклад бизнеса в устойчивое развитие, социальные проекты может быть более весомым. Такое мнение высказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на открытии Первого форума импакт-инвестиций (инвестиций социального воздействия), передает корреспондент БЕЛТА.

"Импакт-инвестиции - относительно новый инструмент финансирования, который обладает значительным потенциалом и получает все большее признание в мире. Развитие этого направления может стать дополнительным стимулом для устойчивого экономического роста", - считает Дмитрий Ярошевич.

Он подчеркнул, что Беларусь делает серьезную ставку на частный сектор в решении социальных вопросов, предоставляя для этого больше возможностей. "Правительство на постоянной основе проводит работу по созданию наиболее комфортных условий для ведения бизнеса и инвестиций. Нынешний форум должен стать хорошей площадкой для расширения партнерства", - считает Дмитрий Ярошевич.

В свою очередь исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор обратил внимание на то, что импакт-инвестиции положительно влияют на социальную и экологическую сферы. "Беларусь только выиграет от такого подхода, учитывая, какое внимание уделяется со стороны государства этим вопросам, - считает он. - Важно давать мотивацию компаниям, чтобы они инвестировали в здравоохранение, воспитание детей, социальные проекты"

Закари Тейлор добавил, что новые механизмы уже работают в лесном хозяйстве, в области альтернативной энергетики и др.

Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий особо отметила роль частного бизнеса в достижении Целей устойчивого развития благодаря поддержке проектов в области здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, развития новых технологий.

Первый форум импакт-инвестиций проходит при поддержке Программы развития ООН, в нем принимают участие более 300 участников. Его цель - придать импульс росту инвестиций социального воздействия и способствовать более активному вовлечению бизнес-сообщества в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Здесь представлены зарубежная практика инновационных технологий финансирования ЦУР, особенности рынка импакт-инвестиций - коммерческой индустрии решения задач устойчивого развития.-0-