23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэкономики запустит реестр административных процедур в марте 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического ведомства.

Принято постановление Совета Министров от 21 декабря 2021 года №735, утвердившее положение о порядке формирования и ведения реестра административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования. Для его реализации в марте 2022 года Министерство экономики запускает интернет-ресурс "Реестр административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" - rap.gov.by.

Оператором сайта является Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ). Ресурс создан при поддержке консультативной программы Международной финансовой корпорации (IFC), финансируемой Европейским союзом.

"В реестре в максимально удобной форме будет представлена официальная информация обо всех административных процедурах, осуществляемых госорганами и организациями Беларуси в отношении бизнеса. Основная целевая аудитория ресурса - предприниматели на начальной стадии планирования, создания и развития своего дела, учредители и руководители небольших компаний. То есть все, кому нужна актуальная, достоверная, удобная для поиска информация об административных процедурах, необходимых для реализации бизнес-проектов, и для кого издержки на юридическое сопровождение являются ощутимыми. Сайт будет также полезен собственникам существующих предприятий", - рассказали в пресс-службе.

Новый ресурс поможет сформировать у предпринимателя общее представление о существующем государственном регулировании в интересующей его области. Удобное ознакомление с требованиями и порядком прохождения административных процедур, исходными нормативно-правовыми актами повысит его правовую осведомленность, сузит круг поиска детальной информации и поможет составить собственный план юридически значимых действий.

"Реестр содержит актуальные данные об административных процедурах (стоимость, перечни/формы представляемых документов, сроки принятия решений и их действия), а также о местах обращений за ними (адреса уполномоченных органов, режимы их работы, контактные телефоны специалистов, банковские реквизиты для оплаты и т.д.). Ожидается, что такая систематизация необходимой предпринимателям информации поможет сэкономить время на поиск и избежать распространенных ошибок", - отметили в министерстве.

Для удобства пользователей на сайте реализовано несколько способов поиска процедур: фильтр по сфере бизнеса, поиск по сфере регулирования, интеллектуальный поиск по ключевым словам. Кроме того, например, индивидуальный предприниматель может скрыть для показа административные процедуры, необходимые исключительно для юридических лиц, и наоборот. Отдельный фильтр предназначен для нерезидентов Беларуси.

Особенностью реестра является инструмент прохождения деловых ситуаций. "Он спроектирован в виде советника, который пошагово проведет предпринимателя безопасным и юридически выверенным путем решения типовой бизнес-ситуации, но с учетом конкретных обстоятельств. Алгоритм учтет особенности и возможности предпринимателя и в процессе диалога аргументированно предложит индивидуализированную последовательность шагов, которые приведут его к решению поставленной задачи. В настоящее время совместно с нашими партнерами разработаны 10 демонстрационных деловых ситуаций. Они подробно описывают, к примеру, процессы получения сертификата продукции собственного производства, изменения помещений и приобретения изолированного помещения, размещения наружной рекламы и др. Их количество будет постоянно увеличиваться, в том числе на основании анализа наиболее популярных запросов делового сообщества", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в реестре отражены административные процедуры в соответствии с их действующим перечнем (постановление Совета Министров от 17 февраля 2012 года № 156). 28 марта 2022 года вступит в силу обновленный перечень административных процедур (постановление Совета Министров от 24 сентября 2021 года №548), и информация на ресурсе также будет актуализирована.

Полноценный запуск реестра запланирован на конец марта 2022 года, однако уже сейчас субъектам хозяйствования предлагается начать пользоваться ресурсом. Тем самым они помогут оценить его качество и определить направления совершенствования. Если пользователи заметят ошибку, неточность, устаревшие данные, неудобство использования, они могут об этом дать знать через ссылку "Написать нам" (в нижнем меню каждой страницы), либо по электронной почте d-business@economy.gov.by с темой "Обратная связь РАП".-0-