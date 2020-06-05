Минэнерго Беларуси рассчитывает на конструктивный диалог с РФ по сотрудничеству в газовой сфере

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Минэнерго продолжает взаимодействие по вопросам поставок природного газа с Министерством энергетики России и компанией "Газпром". В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года", - отметили в пресс-службе.

"В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования - ГПО "Белтопгаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", - проинформировали в пресс-службе.

Для урегулирования возникших разногласий Министерство энергетики Беларуси отмечает необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

"Министерство энергетики Беларуси со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО "Белтопгаз", - добавили в пресс-службе Минэнерго.-0-