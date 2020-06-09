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09 июня 2020, 18:52

Минэнерго Беларуси: в переговорах с РФ по поставкам газа отрабатываются взаимоприемлемые решения

Фото из архива
Фото из архива

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр энергетики России Александр Новак 9 июня обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

Переговоры прошли в формате видеоконференции. В них приняли участие посол Беларуси в России Владимир Семашко, а также председатель наблюдательного совета, заместитель руководителя аппарата правления - советник председателя правления ПАО "Газпром" Александр Мешков.

Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

Кроме того, были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - подчеркнули в пресс-службе.

"Белорусская сторона выразила заинтересованность в скорейшем разрешении обозначенных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений по дальнейшему сотрудничеству с российской стороной в газовой сфере", - добавили в пресс-службе.-0-

Министры энергетики Беларуси и России обсудили газовое сотрудничествоМинистры энергетики Беларуси и России обсудили газовое сотрудничество
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в режиме видеосвязи провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком.

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