Минэнерго: достигнуто взаимопонимание с РФ по дорожной карте по электроэнергии

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По дорожной карте по электроэнергии Беларусь и Россия достигли взаимопонимания, по газу есть разногласия. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра выразил уверенность, что дорожная карта по электроэнергии будет согласована. "Дорожную карту по электроэнергии мы согласуем, есть взаимопонимание. По газу есть определенные разногласия. Правительство ими сейчас занимается", - сказал он.

Российская сторона, по словам замминистра, пока не готова пересматривать условия, которые были сформированы для "Газпрома". Сейчас цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. "Эта цена должна быть пересмотрена. Посмотрим, как у нас будет складываться диалог", - отметил Вадим Закревский. Он не исключил, что стоимость газа для Беларуси может быть рассчитана на более высоком, чем сейчас, уровне. "Но тогда возникает вопрос: зачем мы тогда выстраиваем к 2021 году новый блок экономических реалий. Чтобы сейчас допустить такое колебание?" - задался вопросом замминистра.

Вадим Закревский не стал называть конкретных цифр, отвечая на вопрос о цене на российский газ, которую Беларусь считает обоснованной. Переговоры по этому поводу продолжаются. "Логика одна: если речь идет о построении Союзного государства, то должно быть общее благо для двух стран, двух народов", - подчеркнул он.

Все интеграционные дорожные карты, их 31, запускаются пакетом с 2021 года. Следующий год рассматривается как переходный период. "Должны быть созданы равные условия хозяйствования двух государств. По реальному сектору экономики и по энергоносителям тоже", - подчеркнул Вадим Закревский.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Для реализации программы действий нужно разработать 31 дорожную карту. Как отмечал премьер-министр Беларуси, дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Это формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового маневра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий.-0-