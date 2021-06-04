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04 июня 2021, 12:03

Минэнерго и Госатомнадзор прокомментировали заявление Еврокомиссии в связи с выдачей лицензии БелАЭС

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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики и Госатомнадзор прокомментировали заявление Европейской комиссии в связи с выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА.

"Стресс-тесты АЭС не должны быть предметом политических манипуляций. Это противоречит их основной цели - повышению безопасности и надежности атомных станций в Европе. Проведение стресс-тестов и реализация по их итогам дополнительных мер по обеспечению безопасности АЭС - абсолютно добровольный процесс. В его основе - согласованные действия европейского сообщества, стремление каждого государства, которое участвует в этой важной и масштабной работе, внести свой вклад в укрепление ядерной и радиационной безопасности. Беларусь, пережившая трагедию Чернобыля, заинтересована в этом как никто другой", - подчеркнули в Министерстве энергетики.

В министерстве заявили, что Беларусь открыто и прозрачно продвигается по пути выполнения рекомендаций по итогам проведенных стресс-тестов БелАЭС, на регулярной основе сотрудничает с экспертами Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). "Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации положительно оценен экспертами ENSREG, которые посетили площадку станции в феврале 2021 года. Сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года", - проинформировали в Минэнерго.

"Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует план поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована. Сейчас на площадке БелАЭС готовятся к приему очередной миссии ENSREG, которая запланирована на сентябрь", - обратили внимание в министерстве.

"Вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, европейские политики делают громкие заявления, пытаясь обесценить прогресс нашей страны в реализации рекомендаций по итогам стресс-тестов, нагнетают обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса по укреплению ядерной и радиационной безопасности. Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет вразрез с международными принципами партнерства", - заявили в Минэнерго.

Госатомнадзор в свою очередь подчеркнул, что процесс лицензирования эксплуатации энергоблока №1 БелАЭС был выполнен в соответствии с требованиями законодательства Беларуси, которые базируются на стандартах безопасности МАГАТЭ. "При этом эксплуатирующая организация продемонстрировала, а регулирующий орган проверил выполнение в полном объеме установленных требований", - подчеркнули в ведомстве.

Мероприятия по итогам стресс-тестов БелАЭС не являются составляющей частью процесса лицензирования. "При этом они запланированы и реализуются в контексте приверженности постоянному совершенствованию безопасности и с целью увеличения запасов безопасности Белорусской АЭС над установленными требованиями", - обратили внимание в Госатомнадзоре.

В рамках первой фазы партнерского обзора в отношении национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС эксперты ENSREG идентифицировали и проанализировали семь задач, выполнение которых является приоритетным до начала промышленной эксплуатации Белорусской АЭС. "В предварительном отчете ENSREG сделан вывод, что белорусская сторона надлежащим образом учла и выполнила рекомендации 2018 года, связанные с приоритетными задачами", - напомнили в ведомстве.

Госатомнадзор разделяет тезис о важности выполнения всех рекомендаций, изложенных в отчете ENSREG о партнерской проверке результатов стресс-тестов Белорусской АЭС 2018 года. Департамент подтвердил твердое намерение белорусской стороны выполнить все рекомендации ENSREG, которые были получены в рамках стресс-тестов, равно как и меры, основанные на собственных выводах в рамках национальной оценки результатов стресс-тестов, в сроки, установленные национальным планом.

"Госатомнадзор также подтверждает готовность продолжить и завершить вторую фазу партнерского обзора ENSREG в отношении национального плана, в ходе которой будут рассмотрены все оставшиеся вопросы, связанные с выполнением рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС. Мероприятия в рамках второй фазы партнерского обзора уже начались. В период с 17 мая по 1 июня состоялись экспертные консультации в формате видео-конференц-связи представителей белорусской стороны с экспертами ENSREG. В дальнейшем ожидается визит экспертов ENSREG в Беларусь, подготовка, одобрение и публикация в открытом доступе окончательного отчета о партнерском обзоре", - резюмировали в ведомстве.-0-

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Теги
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