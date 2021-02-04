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04 февраля 2021, 14:34

Минэнерго: информация о поставках электроэнергии с БелАЭС в Литву не соответствует действительности

Фото из архива
Фото из архива
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о поставках электроэнергии с Белорусской АЭС в Литву не соответствует действительности. Так Министерство энергетики Беларуси прокомментировало в своем Telegram-канале информацию в литовских СМИ и на отдельных белорусских интернет-ресурсах о том, что 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС (в месяц это 11 млн евро), сообщает БЕЛТА.

"Литовские парламентарии и чиновники, как видно, внимательно следят за импортируемыми потоками электроэнергии, анализируют затраты на ее закупку. И в этом не было бы ничего плохого, если бы обвинения снова не летели в адрес Белорусской атомной станции. В очередной раз ретранслируются заявления о том, что БелАЭС - причина серьезных финансовых потерь, угроза финансовому благополучию Литвы. Для наглядности приводятся некие данные о потреблении в Литве электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС. Это не соответствует действительности", - сообщили в Минэнерго.

В подтверждение министерство предлагает зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, где указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси - она равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии.

"Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации. Ведь фейки сейчас, как говорят, в тренде", - отмечается в Telegram-канале Минэнерго.

"А если по существу, то с момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны, как уже сообщалось, выработан первый миллиард кВт.ч электроэнергии. Этот объем был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии", - проинформировали в Минэнерго.-0-

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