Минэнерго инициировало обсуждение мер по реализации указа о развитии электроэнергетики

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров о мерах по реализации указа от 16 апреля 2021 года №153, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект направлен на совершенствование регулирования общественных отношений в области электроснабжения, в том числе посредством урегулирования отношений по передаче и (или) распределению электроэнергии по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО "Белэнерго", по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также купле-продаже электроэнергии между организациями ЖКХ, являющимися владельцами блок-станций и (или) потребителями электроэнергии, с использованием электрических сетей указанных энергоснабжающих организаций.

Организатор общественного обсуждения - Министерство энергетики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 мая 2021 года.-0-