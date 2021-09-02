Минэнерго: использование местных видов топлива в Беларуси будет расширяться

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование местных видов топлива в топливно-энергетическом балансе Беларуси будет расширяться. Об этом рассказала во время пресс-тура ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Экономика будет расти, будет расти электропотребление, теплопотребление, соответственно, будет диверсифицироваться топливно-энергетический баланс и вовлекаться в него местные виды топлива. Чем шире линейка используемых энергоносителей и их поставщиков, тем это больше укрепляет энергобезопасность страны", - сказала Ольга Прудникова.

Замминистра добавила, что в Беларуси в 2004-м и в 2010-м годах были приняты комплексные меры, которые содействовали развитию не только торфяной промышленности, но и использованию в качестве топлива биомассы, древесной щепы. Многое сделано для развития гидроэнергетики, реализованы крупные проекты в сфере ветро- и солнечной энергетики. "Сегодня наша страна - ядерная держава. И для нас комплексным вопросом является сбалансированность развития как всех видов энергоисточников, так и сбалансированность самого топливно-энергетического баланса", - подчеркнула она.

Ольга Прудникова остановилась на основных сферах использования торфа. Это не только большая энергетика, но и жилищно-коммунальное хозяйство, цементная отрасль. Кроме того, она отметила, что в качестве перспективного направления рассматривается использование в качестве топлива твердых коммунальных отходов. "Это тоже вид местных ресурсов, который образуется большими темпами. И мы уже занимаемся возможностью их использования в качестве топлива на наших объектах", - проинформировала замминистра.-0-