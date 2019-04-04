Минэнерго начало реформу управления электроэнергетической отраслью

4 апреля, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали реформировать структуру управления организациями, входящими в систему Министерства энергетики. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы и Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1 апреля уже создано государственное учреждение "Госэнергогазнадзор", приняты все необходимые документы для финансирования и функционирования этой организации. Все надзорные функции переданы в единую структуру. Кроме энергетического, она будет заниматься и газовым надзором", - отметил Виктор Каранкевич.

Белорусскую АЭС предлагается передать в ведение "Белэнерго" - организации, которая будет заниматься непосредственно эксплуатацией. Соответствующий проект указа уже подготовлен и внесен в Совет Министров.

Кроме того, рассматривается создание двух холдингов - газового и энергетического. "Мы видим, что это в дальнейшем позволит повысить эффективность работы специализированных организаций в строительной сфере, которые выполняют работы на энергетических объектах и в газовой отрасли", - пояснил Виктор Каранкевич.

Предусматривается также передача ряда организаций в коммунальную собственность, а также в собственность Министерства промышленности, концерна "Беллесбумпром".

Как сообщалось ранее, реформу планируется провести до 2021 года.-0-