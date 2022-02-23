Минэнерго намерено развивать новые подходы по поддержке молодых специалистов в организациях отрасли

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные направления реализации молодежной политики в организациях системы Министерства энергетики рассмотрены сегодня на заседании коллегии ведомства под председательством министра Виктора Каранкевича, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Участники заседания проанализировали эффективность работы по привлечению и поддержке молодых специалистов на местах, обсудили ключевые подходы в сфере подготовки кадров для отрасли, а также условия взаимодействия с учебными заведениями.

Как отметил Виктор Каранкевич, молодежная политика требует постоянного совершенствования - нужны новые подходы по привлечению и поддержке молодых специалистов, продвижению их лучших инициатив. "Необходимо выработать системные подходы, чтобы обеспечить привлекательность отрасли для молодежи. Этот вопрос должен рассматриваться комплексно: заработная плата, соцпакет, предоставление жилья, другие возможности. Особое внимание необходимо уделить созданию необходимых условий для привлечения молодежи в сельских населенных пунктах", - подчеркнул министр.

Не менее важна работа с молодыми специалистами в коллективах: они должны чувствовать поддержку, на начальных этапах - рассчитывать на помощь коллег. Для этого в организациях отрасли создан и развивается институт наставничества, который содействует их более быстрому вхождению в производственный процесс.

В молодежной среде постоянно появляются новые идеи и предложения, которые свидетельствуют о стремлении молодых кадров быть полезными для своей организации, отрасли в целом. "Для нас очень важен живой контакт и обратная связь с молодежью. Нужно дать возможность ребятам почувствовать, что их лучшие инициативы востребованы и они смогут себя реализовать", - акцентировал внимание Виктор Каранкевич.

Хорошая площадка для этого - молодежные советы, объединяющие самых активных и инициативных молодых людей, которые занимаются вопросами совершенствования производственного процесса, молодежным образованием, организацией досуга, спортивных мероприятий и так далее. "Лучших из них необходимо всячески поддерживать, это важный для отрасли кадровый резерв", - добавил он. Виктор Каранкевич также отметил необходимость актуализации информации по числу молодых специалистов для приема в организации отрасли по годам.

Заместитель министра Сергей Реентович обратил внимание на необходимость более эффективного взаимодействия с организациями высшего, среднего специального, профессионально-технического образования. "Мы должны вести молодых специалистов со студенческой скамьи. Опыт организации на производственных базах наших организаций учебных классов для проведения практических занятий и прохождения производственной практики студентами вузов у нас существует и его надо расширять, в том числе создавать условия для развития профильных кафедр в самих учреждениях образования", - сказал он.

Всего в организациях системы Минэнерго работает более 15,5 тыс. человек в возрасте до 32 лет (18% от общего количества работающих), в том числе на руководящих должностях 1,7 тыс. человек (11% от общего количества молодежи). Ежегодно в организации отрасли трудоустраиваются более 1 тыс. выпускников высшего, среднего специального, профессионально-технического образования.-0-