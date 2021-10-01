Минэнерго определило порядок взаимодействия с исполкомами по наружному освещению

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усовершенствован порядок взаимодействия энергоснабжающих организаций с исполкомами по обслуживанию объектов наружного освещения в населенных пунктах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
Минэнерго 1 сентября 2021 года приняло постановление №51 "Об изменении постановления Министерства энергетики Республики Беларусь от 8 декабря 2016 года №29".
Документом внесены изменения в инструкцию о порядке заключения договоров о межремонтном обслуживании находящихся в хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций объектов наружного освещения улиц населенных пунктов, а также об оплате электрической энергии, потребляемой указанными объектами.
В частности, действия инструкции распространены на сельские населенные пункты.
Уточнен перечень работ межремонтного обслуживания в целях создания правовых оснований выбора исполкомами варианта обеспечения норматива государственного социального стандарта по освещенности улиц населенных пунктов, в том числе сельских: замена неэнергоэффективных ламп в светильниках на аналогичные или на энергоэффективные светодиодные лампы либо однократная замена неэнергоэффективных светильников на неразборные светодиодные.
Принятые изменения предусматривают также возможность однократного возмещения исполкомами из средств местных бюджетов затрат энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО "Белэнерго", на приобретение и установку неразборных светодиодных светильников, а также на организационно-технические мероприятия, необходимые для выполнения указанных работ.
Мероприятия по замене светильников на неразборные светодиодные позволят в дальнейшем снизить расходы бюджета в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по замене ламп, а также в связи со снижением электропотребления при сохранении существующего количества светоточек.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования - 30 сентября 2021 года.-0-