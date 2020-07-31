Минэнерго планирует внести в Совмин проект указа о развитии конкуренции в сфере электроэнергетики

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики планирует до 1 сентября внести в Совет Министров проект указа "О создании условий для развития конкуренции в сфере электроэнергетики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В соответствии с проектом указа юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении блок-станции, смогут продавать электроэнергию другим субъектам хозяйствования с возможностью ее передачи и распределения по электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО "Белэнерго". При этом блок-станции будут работать под единым оперативно-диспетчерским управлением. Предусмотренные меры будут содействовать развитию конкуренции и переходу к рыночной системе регулирования в электроэнергетике, подчеркнули в министерстве.

Ключевые аспекты документа рассмотрены сегодня на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэнерго, которое прошло под председательством заместителя министра энергетики Вадима Закревского. "Большая энергетика является регулируемым сектором экономики, соответственно рыночные отношения с блок-станциями, которые когда-то создавались крупными предприятиями для удовлетворения собственных нужд в электроэнергии, должны выстраиваться на паритетной основе, - отметил он. - Принимая во внимание рыночную конъюнктуру и тот факт, что генерация электроэнергии блок-станциями таких предприятий стала избыточной, есть возможность распределения лишней электроэнергии в энергосистеме страны".

В ближайшее время заинтересованным госорганам и организациям предстоит согласовать позиции по проекту указа. "Нам необходимо будет решить несколько блоков вопросов, в том числе по разработке правил доступа к услугам по передаче и распределению электроэнергии, а также правил по оперативно-диспетчерскому управлению. Таким образом, будет сформирован пакет документов, которые позволят регулировать реализацию электроэнергии в каждом конкретном регионе и между регионами", - добавил замминистра.-0-