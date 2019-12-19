Минэнерго планирует ввод второго блока БелАЭС в 2021 году

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 19 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:59 Студенческая сборная БГУ стала победителем Кубка Беларуси по шашкам Спорт
12:58 Путин выступает против пересмотра минских соглашений по Украине В мире
12:54 Путин: решение ВАДА по России носит политический оттенок В мире
12:50 Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам среди школьников наградят в Минске 21 декабря Общество
12:46 Тарифы на внутренние пассажирские ж/д перевозки повышаются в Беларуси Общество
12:45 Теплая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, но с субботы пойдут дожди Общество
12:38 Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ Спорт
12:31 Минэнерго Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года Экономика
12:28 В брестских кинотеатрах планируют обустроить новые залы Регионы
12:21 В Барселоне горит здание рядом с собором Саграда Фамилия В мире
12:17 В Минске пропал 10-летний мальчик Происшествия
12:12 Момент наезда легковушки на пешехода в Гродно попал на видео очевидца Происшествия
12:09 Празднование 100-летия комсомола Беларуси начинается с эстафеты добрых дел Общество
12:07 Вокруг планеты: В Лапландии в 30-й раз открылся ледяной отель Калейдоскоп
12:06 Минэнерго планирует ввод второго блока БелАЭС в 2021 году Экономика
12:04 В США 17-летняя девушка угнала самолет и попыталась улететь из страны Калейдоскоп
11:55 Пленум ВС обсуждает реализацию презумпции добросовестности налогоплательщика Общество
11:51 "Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА Общество
11:46 Профсоюзы образования и науки Беларуси и Египта договорились о сотрудничестве Общество
11:42 Упущения в деятельности добровольных дружин выявлены в Гродненской области Происшествия
11:38 Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси 20 декабря Общество
11:36 Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года Экономика
11:35 Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода АЭС Экономика
11:30 Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Израиля Политика
11:13 В Австралии объявлено ЧП из-за аномальной жары и лесных пожаров В мире
11:11 В Смолевичах пенсионерка украла флейту Происшествия
10:54 Минчанин похитил из магазина продукты и средства гигиены на Br950 Происшествия
10:45 "Вокруг страны наращивается военная мощь". Лукашенко обсуждает с Совбезом новый план обороны Беларуси Президент
10:33 Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Слуцком районе Происшествия
10:32 Двухмиллионную тонну продукции отгрузил сталепроволочный цех №1 БМЗ Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
19 декабря 2019, 12:06

Минэнерго планирует ввод второго блока БелАЭС в 2021 году

https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/minenergo-planiruet-vvod-vtorogo-bloka-belaes-v-2021-godu-10492/
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АЭС Министерство энергетики строительство
Новости рубрики Экономика
Михаил Михадюк. Фото из архива Минэнерго Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года
Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года
Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода АЭС
Фото ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Двухмиллионную тонну продукции отгрузил сталепроволочный цех №1 БМЗ
Фото ОАО "БелАЗ" БелАЗы особо большой грузоподъемности доставлены в Заполярье
Румас обсудил с главой "Росатома" строительство БелАЭС
Главное
Во время заседания "Вокруг страны наращивается военная мощь". Лукашенко обсуждает с Совбезом новый план обороны Беларуси
Минэнерго Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года
Как будем отдыхать на Новый год - окончательный график выходных
"КопилкаБИБ" – накопите на мечту, совершая покупки с Белинвестбанком!
Топ-новости
Лукашенко 20 декабря примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ
Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года
"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА
Путин выступает против пересмотра минских соглашений по Украине
Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ
"Дана Молл": серьезный разговор у новогодней елки
Минтранс: все разрешения на перевозки распределяются на открытых и прозрачных условиях
Тарифы на внутренние пассажирские ж/д перевозки повышаются в Беларуси
В Минске пропал 10-летний мальчик
Пленум ВС обсуждает реализацию презумпции добросовестности налогоплательщика
Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси 20 декабря
Празднование 100-летия комсомола Беларуси начинается с эстафеты добрых дел
Профсоюзы образования и науки Беларуси и Египта договорились о сотрудничестве
Вокруг планеты: В Лапландии в 30-й раз открылся ледяной отель
Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.