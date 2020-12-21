Минэнерго планирует за 2021 год оценить возможность строительства второй АЭС в Беларуси

Во время пресс-конференции

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики планирует за 2021 год провести оценку возможности строительства второй АЭС в стране, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.

Как сообщалось, белорусская сторона и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство второй АЭС в Беларуси.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в I полугодии 2022 года.-0-

Виктор Каранкевич

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