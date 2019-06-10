Минэнерго Польши ждет решения вопроса компенсаций за поставки "грязной" нефти по "Дружбе"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Польши в ситуации с поставками некачественной российской нефти ожидает полной очистки трубопровода "Дружба" и решения вопроса с компенсациями для польских потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Соглашение, достигнутое на переговорах в Варшаве и Москве, начинает реализовываться. Операторы белорусской и российской систем очистили уже часть линии передачи нефти, и началось перекачивание сырья хорошего качества", - цитирует ведомство слова министра энергетики Кшиштофа Тхужевского.

"Мы ждем полной очистки всех нитей трубопровода и урегулирования вопроса претензий из-за поставок сырья со значительно заниженными параметрами", - добавил министр.

Как напомнили в польском ведомстве, согласно соглашению, разработанному в Варшаве и позднее заключенному в Москве, к 1 июля все три нити трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию. "Стороны согласовали также процедуру рассмотрения претензий НПЗ, принимающих сырье из России", - указано в сообщении министерства.

В Минэнерго Польши также подчеркнули, что польский оператор нефтепровода "Дружба" продолжает внимательно отслеживать качество поставляемой нефти, чтобы избежать повторения ситуации, возникшей во второй половине апреля, когда на территорию Польши попало большое количество нефти с повышенным содержанием органических хлоридов.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. В воскресенье, 9 июня, о возобновлении подачи чистой нефти в Польшу сообщили российская "Транснефть" и белорусский "Белнефтехим".-0-