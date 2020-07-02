Минэнерго предлагает увеличить сумму возмещения некоторым гражданам расходов на электроснабжение

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики предлагает увеличить сумму возмещения некоторым категориям граждан расходов на электроснабжение для целей отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту указа, местные органы власти смогут принимать решения о возмещении малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям граждан части расходов - 40% от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 80 базовых величин (1 БВ - Br27). Сейчас им могут возмещать расходы в размере 20% и не более 40 базовых величин.

Критерии отнесения граждан к категории малообеспеченных и другим социально уязвимым группам определит Совет Министров.

Проектом указа также корректируется список документов, которые нужно будет предоставить гражданам, претендующим на возмещение расходов.

По оценке "Белэнерго", ориентировочные затраты гражданина на выполнение работ по электроснабжению составляют около Br5 тыс.

"Белэнерго" прогнозирует, что количество домов, которые будут переведены на электроснабжение для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, составит порядка 300, начиная с 2021 года.

С учетом сроков издания указа возмещение части расходов в 2020 году в увеличенном размере не предусматривается. Таким образом, принятие указа приведет к росту в 2021, 2022 и 2023 годах расходов местных бюджетов в связи с возмещением на Br600 тыс. ежегодно.

Организатор общественного обсуждения - Министерство энергетики. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июля.-0-