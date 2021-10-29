Минэнерго: предприятия полностью удовлетворяют повышенный спрос потребителей на топливный торф

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации торфяной промышленности за девять месяцев 2021 года в полном объеме обеспечили доведенные показатели по поставкам продукции на внутренний рынок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Объемы поставок торфяной продукции промышленным потребителям выросли за январь - сентябрь на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика сложилась и по поставкам торфяной продукции населению.

В нынешнем году с учетом сложившихся погодных условий наблюдается повышенный спрос на торфяную продукцию в сельских населенных пунктах. Торфяные заводы обеспечивают отгрузку топливного торфа в необходимых для удовлетворения запросов граждан объемах. За девять месяцев поставки для населения выросли на 26% - до 295 тыс.т.

Организации ГПО "Белтопгаз" отгружают топливный торф райтопам, а те в свою очередь напрямую работают с запросами людей.-0-