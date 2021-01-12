Минэнерго призывает не политизировать поставки белорусской электроэнергии в Украину

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики призывает не политизировать поставки белорусской электроэнергии в Украину. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго, комментируя информацию в отдельных украинских СМИ якобы об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины.

"Вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того. Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею "угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины" выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям", - заявили в пресс-службе.

В Минэнерго отметили, что прекращение действия принятого украинской стороной запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка Украины к сотрудничеству с ГПО "Белэнерго" позволили возобновить торговлю электроэнергией. "Однако ее объемы в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%. Заявления украинских экспертов, которые звучат в последние дни, во многом преувеличены", - считают в пресс-службе.

Межведомственные переговоры о сотрудничестве в электроэнергетической сфере планируется продолжить, добавили в Минэнерго.-0-