Минэнерго прокомментировало заявление Литвы по межгосударственным электросетям

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси прокомментировало заявление литовской стороны, касающееся работы межгосударственных линий электропередачи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Беларусь и Литву связывают 13 линий электропередачи, четыре из них - элементы системообразующей сети 330 кВ. В соответствии с соглашением БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва. - Прим. БЕЛТА) осуществляется их совместное управление - через центры диспетчерского управления с каждой стороны. "Это международная практика. "Взять все в одни руки", как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление", - сказали в Минэнерго.

"Если Литва нацелена на отключение трансграничных линий электропередачи, она должна согласовать эти действия с участниками соглашения БРЭЛЛ, в том числе с белорусской стороной - так же, как и Беларусь согласовывала свои действия при временном отключении трансграничных электросетей во время испытаний надежности своей энергосистемы", - подчеркнул в ведомстве.

"В целом пока трудно оценивать заявленные Литвой шаги, так как белорусская сторона не получала никаких документов и уведомлений о планируемых литовской стороной действиях", - резюмировали в Минэнерго.-0-