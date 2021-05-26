Минэнерго прокомментировало запрет на поставки белорусской электроэнергии в Украину

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси прокомментировало решение украинской стороны запретить импорт электроэнергии из Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия решения о запрете ее импорта Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, были незначительными. Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны", - заявили в Минэнерго.

Запрет на поставку электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и ранее - с апреля по декабрь 2020 года. "После его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились. Во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности", - обратили внимание в ведомстве.

"Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета. Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы нацелены на конструктивное взаимодействие и, если это потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину", - резюмировали в Минэнерго.-0-