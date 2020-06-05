Минэнерго РФ даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам газа - Рапота

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерству энергетики России даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров СГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поднимался вопрос по тарифам на природный газ для Беларуси, - сказал Григорий Рапота. - Сейчас этим вопросом занимаются министерства энергетики, им даны соответствующие поручения с тем, чтобы снять заботящие белорусскую сторону вопросы. Чтобы было найдено какое-то решение, которое удовлетворяло бы обе стороны".-0-

Минсвязи Беларуси и России подтвердили намерение отменить роуминг к октябрю - Рапота Тема отмены роуминга была внесена в повестку дня заседания. "Это вопрос, который всех интересует, - сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - У министерств связи существует дорожная карта, по которой они к октябрю должны решить этот вопрос".