Минэнерго считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Министерство энергетики с сожалением восприняло новость о призыве Европейского совета в адрес Европейской комиссии искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать все возможное для бойкота БелАЭС. Вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать "угрозу" БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках", - отметили в пресс-службе.

В Минэнерго считают, что выводы состоявшегося заседания Европейского совета сделаны на основе субъективной информации, представленной Литвой в заведомо негативном ключе. "Позиция Беларуси по данному вопросу, как и результаты работы миссий ведущих авторитетных международных организаций в сфере атомной энергетики, которые посещали БелАЭС с проверками и положительно оценили предпринимаемые страной шаги по обеспечению безопасности атомной станции, учтены не были. Это в очередной раз подчеркивает предвзятость европейских политиков по отношению к Беларуси. Такого рода призывы к ограничительным мерам не способствуют стабильности в Европе, создают дополнительные точки напряжения в вопросах обеспечения радиационной и ядерной безопасности", - заметили в Минэнерго.

В ведомстве указали, что громкие заявления чиновников не всегда совпадают с позицией бизнес-кругов, для которых главный ориентир - конкурентоспособность белорусской электроэнергии. "Уверены, что она востребована на внешних рынках. Однако политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл", - заявили в Минэнерго.

В пресс-службе обратили внимание, что БелАЭС строится прежде всего для белорусского потребителя. "Проект стратегически важен для укрепления энергонезависимости Беларуси, так как позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м импортируемого природного газа. С учетом ввода станции в стране определены перспективные направления электропотребления реальным сектором экономики и населением, приняты стимулирующие меры для развития электротранспорта, подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Электроэнергия с БелАЭС будет востребована на внутреннем рынке", - подчеркнули в пресс-службе.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-