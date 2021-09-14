Минэнерго: снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Государственного совета по регулированию энергетики Литвы о снижении пропускной способности трансграничных линий электропередачи на литовско-белорусском направлении не повлияет на работу энергосистемы Беларуси, заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Принятые Литвой меры затрагивают коммерческие отношения по торговле электроэнергией с третьими странами. О своих намерениях по ограничению коммерческих поставок электроэнергии через трансграничные линии электропередачи с Беларусью литовская сторона заявляла неоднократно, поэтому вчерашнее решение было ожидаемым", - сказали в пресс-службе.

В то же время белорусская сторона пока не получала каких-либо официальных уведомлений от литовского регулятора.-0-