Минэнерго утвердило программу модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства энергетики №48 от 31 декабря 2020 года утверждена программа комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белтопгаз".

Цель документа - совершенствование и обновление производств газовой сферы для обеспечения надежности, безопасности и эффективности газоснабжения.

В соответствии с программой основными направлениями деятельности являются обновление средств газоснабжающих организаций для улучшения надежности и управляемости газораспределительной системы, поддержание технически исправного состояния объектов такой системы для увеличения безотказности ее работы, а также повышение эффективности выполнения работ при эксплуатации объектов и качества предоставляемых услуг потребителям.

В рамках реализации мероприятий программы предусматривается строительство газопроводов высокого и среднего давления общей протяженностью 617,9 км, закольцовок и параллельных участков газопроводов (лупингов) протяженностью 372,6 км, 98 узлов учета газа и установок электрохимической защиты газопроводов. Также предусматривается реконструкция газопроводов общей протяженностью 88,7 км, замена 900 газорегуляторных пунктов, комбинированных регуляторов давления, выработавших свой ресурс, на новые и др.

Финансирование мероприятий запланировано в объеме Br1,3 млрд за счет собственных средств газоснабжающих организаций.

Особое внимание будет уделено цифровой трансформации производственной деятельности газоснабжающих организаций, направленной на повышение эффективности управления производственными процессами и взаимодействия с потребителями, а также расширение области применения инновационных технологий и IT-решений.-0-