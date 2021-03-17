Минэнерго: в соглашение с Россией по поставкам газа планируется внести технические изменения

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируемая корректировка межправительственного соглашения по поставкам российского природного газа в Беларусь носит технический характер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Новость о предстоящих переговорах по вопросам внесения изменения в межправительственное соглашение по поставкам российского природного газа в Беларусь и подписании соответствующего протокола вызвала много вопросов у СМИ. В связи с этим поясняем, что планируемая корректировка соглашения носит технический характер и связана с необходимостью правового оформления решений, принятых 24 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге по итогам переговоров Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - рассказали в пресс-службе.

В Минэнерго напомнили, что по итогам этих переговоров был подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году. "В соответствии с международной практикой оформления таких договоренностей необходимо внести изменение в межправсоглашение по поставкам природного газа", - пояснили в ведомстве.-0-

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