Минэнерго внесло изменения в порядок расчетов за электроэнергию при ее самовольном потреблении

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в порядок расчетов за электроэнергию в случаях ее самовольного и безучетного потребления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Минэнерго 10 сентября 2021 года приняло постановление №52 "Об изменении постановления Министерства энергетики Республики Беларусь от 29 января 2016 года №5". Документом внесены изменения в инструкцию о порядке расчетов за потребленную электрическую энергию в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии.

В частности, установлен порядок оформления энергоснабжающей организацией расчета за потребленную в таких случаях электрическую энергию, а также порядок доведения этого расчета до сведения потребителя.

В случае несоблюдения установленного законодательством срока государственной поверки средства расчетного учета электрической энергии, обязанность по соблюдению которого возложена на абонента, упраздняется порядок расчета стоимости потребленной и недоплаченной электроэнергии на основании фактической превышенной погрешности такого средства расчетного учета.

Расчет будет производиться на основании расчетной величины суточного потребления электрической энергии абонентом и продолжительности периода безучетного потребления электроэнергии.

Установлен период расчета стоимости потребленной и недоплаченной электрической энергии в случаях нарушения в работе средства расчетного учета не по вине абонента - когда обязанность по соблюдению установленного законодательством срока государственной поверки средства расчетного учета возложена на энергоснабжающую организацию или когда выходят из строя элементы средства расчетного учета. В обозначенных ситуация период расчета будет осуществляться с даты последнего достоверного снятия и регистрации показаний средств расчетного учета представителем энергоснабжающей организации либо со дня предыдущей проверки средств расчетного учета, в том числе измерительных трансформаторов тока, если иной меньший срок документально не подтвержден (но не более шести месяцев).

Принятый документ вступает в силу с 21 октября 2021 года.-0-