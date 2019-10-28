Минфин: Беларусь выполнила все условия по программе с ЕФСР для седьмого транша, мяч на стороне фонда

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выполнила все условия по программе с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) для получения седьмого транша кредита, сейчас мяч находится на стороне фонда, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

"С учетом того, что до сих пор нет какого-либо решения ЕФСР о предоставлении Республике Беларусь средств седьмого транша либо о закрытии программы без предоставления последнего транша кредита, стабилизационная программа имеет активный статус, и мяч находится на стороне ЕФСР", - считают в Минфине.

На предоставленный Минфином в адрес ЕФСР 30 января 2019 года отчет о выполнении условий по седьмому траншу (оценка показателей на 1 декабря 2018-го) второй стабилизационной программы управляющим фонда (ЕАБР - прим. БЕЛТА) до настоящего времени не предоставлено соответствующее заключение в адрес белорусской стороны. "Хотя все показатели, пусть с некоторым опозданием, но были выполнены. При этом по предыдущим отчетам такая оценка готовилась максимум в течение месяца", - обратили внимание в министерстве.

Кроме того, в связи с затягиванием рассмотрения данного вопроса управляющий средствами фонда "вынуждал" белорусскую сторону дважды продлевать период доступности кредитных средств по седьмому траншу кредита ЕФСР. В конце июня Министерство финансов проинформировало ЕФСР о крайней обеспокоенности затянувшейся процедурой предоставления транша и рекомендовало фонду принять решение о перечислении Беларуси седьмого транша в установленные сроки.

В свою очередь фонд 1 июля проинформировал белорусскую сторону о завершении периода доступности и, как следствие, об аннулировании средств транша в размере $200 млн.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд.

В Минфине напомнили, что в соответствии с условиями соглашения о предоставлении финансового кредита ресурсы ЕФСР выделяются для реализации программы реформ правительства и Национального банка Беларуси. Программа действует до момента исполнения содержащихся в ней обязательств Беларуси или до момента одобрения Советом фонда новой программы. Кредит ЕФСР предоставляется траншами при условии выполнения Беларусью мер программы. Одним из главных обязательств республики является направление управляющему фонда (Евразийскому банку развития) отчета о выполнении указанных мер.-0-