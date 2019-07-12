Минфин Беларуси 16 июля проведет продажу нового выпуска валютных гособлигаций

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 16 июля проведет аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций выпуска №262, номинированных в иностранной валюте, для физических и юридических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Объем выпуска - открытый. Номинальная стоимость одной валютной облигации 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 407 дней. Дата их погашения - 16 февраля 2026 года.

Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 16 февраля и 16 августа, начиная с 2020 года.

Аукцион проводится в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".-0-