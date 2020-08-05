Минфин Беларуси готовит первое кредитное соглашение с Фондом ОПЕК

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси планирует привлечь в этом году от Фонда ОПЕК $20 млн для борьбы с COVID-19, сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готовится сделка с Фондом ОПЕК. Это наш новый кредитор, с которым мы раньше никогда не работали, но который является для нас очень важным с точки зрения будущих перспектив диверсификации источников заимствований", - сказал Андрей Белковец.

Финансирование будет выделено на борьбу с коронавирусом, но эти ресурсы не являются связанными. За счет этих средств бюджету будут компенсированы ранее понесенные расходы на борьбу с пандемией.

"$20 млн - это первый транш, сумма может быть расширена до $50 млн", - отметил Андрей Белковец.

Ранее Беларусь привлекла на борьбу с коронавирусом 90 млн евро от Всемирного банка. Как пояснил министр финансов Юрий Селиверстов, эти средства поэтапно возмещают расходы бюджета на борьбу с коронавирусом. "Поэтому то, что COVID-19 утихает, а деньги только приходят, как раз в этом плане нормальная ситуация. Эти средства помогут заместить ранее выделенные из бюджета средства", - пояснил он.-0-