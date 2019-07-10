Минфин Беларуси начал премаркетинг двух выпусков гособлигаций на рынке РФ

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси начало премаркетинг выпусков гособлигаций на 10 млрд российских рублей на рынке РФ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Минфин 10 июля совместно с российскими банками - организаторами эмиссии гособлигаций Беларуси на финансовом рынке РФ ("Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие") и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития начал премаркетинг двух выпусков облигаций на общую сумму 10 млрд российских рублей сроком обращения 3 года.

В ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.

Как сообщалось ранее, Беларусь может разместить в 2019-2020 годах в РФ ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей.-0-