Минфин Беларуси намерен до конца июля разместить в РФ гособлигации на 5-10 млрд российских рублей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси намерено до конца июля разместить на рынке Российской Федерации гособлигации на сумму 5-10 млрд российских рублей, заявил сегодня журналистам заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.

"На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Роуд-шоу начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка", - отметил Андрей Белковец.

Замминистра напомнил, что на минувшей неделе успешно разместил долговые бумаги на российском рынке белорусский ритейлер "Евроторг". По его словам, ставка размещения бумаг Евроторга в том числе является ориентиром и для Минфина. В любом случае "ставка однозначно будет ниже 10% годовых", уточнил Андрей Белковец.

Он сказал, что в июле планируется разместить транш на сумму 5-10 млрд российских рублей. "У нас программа на 30 млрд российских рублей, там 6 траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного транша небольшого и посмотрим на спрос, - сказал замминистра. - Начнем с 5 млрд российских рублей, посмотрим на аппетит инвесторов и, может быть, 10 млрд российских рублей разместим. Таргет у нас - 10 млрд российских рублей, думаю, на суверена спрос будет".

Андрей Белковец подчеркнул, что ключевым критерием при размещении будет ставка. "Мы таргетируем в первую очередь ставку. Наша цель не занять больше, а занять дешевле", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Беларуси общим объемом 30 млрд российских рублей.-0-